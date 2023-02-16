На трассе «Кавказ» автобус опрокинулся в кювет, один человек погиб

В Ингушетии на федеральной автодороге «Кавказ» опрокинулся пассажирский автобус. В результате один человек погиб. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
ДТП произошло сегодня утром. В аварию попал рейсовый автобус, следовавший из Краснодара в Махачкалу.
«По предварительной информации в результате ДТП пострадали семь человек, один человек погиб, среди пострадавших детей нет», – говорится в сообщении. Пострадавшие госпитализированы в Центральную республиканскую клиническую больницу города Сунжа.
На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Причины аварии устанавливаются.
Магас, Зоя Осколкова
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