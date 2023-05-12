Мошенники выманивали деньги у желающих помочь участникам СВО

Полиция раскрыла мошенническую схему, которую использовали трое жителей Перми для обмана россиян. Они организовали сбор средств якобы на помощь участникам специальной военной операции, но похищали деньги.

По версии следствия, подозреваемые открыли несколько телеграм-каналов от имени главреда телеканала RT Маргариты Симоньян. В них объявляли сбор средств якобы для закупки техники для нужд военных в зоне СВО. Деньги предлагали переводить на банковские карты, которые на самом деле принадлежали не волонтерам, а злоумышленникам.

Маргарита Симоньян пожаловалась в полицию, и схема была раскрыта. Трех подозреваемых задержали в Перми. Двое из них получали деньги от жителей разных регионов, до 20 тыс. рублей за один перевод. Часть денег они оставляли себе, остальное отправляли организаторам схемы.

«Оборот по их счетам за последние полтора месяца превысил 7 млн рублей. Полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности, личностей потерпевших и причиненного им ущерба», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ. Подозреваемые отпущены под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее телефонные мошенники обзванивали россиян и, представившись мобилизованными, просили денежную помощь. Другие звонки поступали якобы от сотрудников военкомата, требовавших оплатить пересылку мнимого тела убитого родственника абонентов.

Пермь, Наталья Рязанова

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