Отлетевший от КамАЗа прицеп убил водителя иномарки на тюменской трассе

На трассе в Тюменской области оторвавшийся от грузовика прицеп врезался в иномарку. В результате ДТП водитель легковушки погиб. Об этом сообщило УГИБДД по региону.

Смертельная авария произошла сегодня, 12 января, на 110-м километре федеральной автодороги Тюмень – Омск под Заводоуковском.

У КамАЗа, перевозящего зерно, оторвало прицеп, его выбросило на встречную полосу. «Произошло столкновение прицепа с автомобилем KIA Sportage. В ДТП погиб водитель KIA, это 35-летний житель Омска», – говорится в сообщении Госавтоинспекции.

Из-за аварии движение на федеральной автодороге частично ограничено по краю одной полосы, автоинспекторы обеспечивают безопасность проезда, приостанавливая транспортный поток, отметили в ведомстве.

Тюмень, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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