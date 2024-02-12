В Татарстане пенсионер в качестве хобби собирал боевое оружие

76-летний житель Татарстана собирал боевое оружие, как он утверждает, в качестве хобби. В его гараже нашли целый арсенал огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Полицейские остановили автомобиль под управлением местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте оружия. В салоне находились два чемодана, в которых нашли банки с порохом, 352 патрона различного калибра и барабан от револьвера.

«В ходе обследования трех гаражей злоумышленника, расположенных в черте города, стражи правопорядка изъяли пистолет, пять револьверов, восемь винтовок, охотничье ружье, два барабана от револьвера, 300 патронов различного калибра, – говорится в сообщении. – Исследование установило, что семь винтовок и четыре револьвера, изготовленных самодельным способом, являются огнестрельным оружием, пригодным, как и обнаруженные боеприпасы, для производства выстрелов».

Пенсионер рассказал, что более 50 лет работал токарем, а переделка и изготовление оружия и боеприпасов является его хобби. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ч. 1 ст. 223 (незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов) УК РФ. Расследование продолжается.

Казань, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube