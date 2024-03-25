Следком ходатайствует об аресте еще нескольких фигурантов теракта в «Крокус сити холле»

Следственный комитет России в понедельник, 25 марта, сообщил, что в рамках уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» установил роли еще ряда фигурантов и ходатайствет об их аресте, – передают СМИ.

Как сообщает СК России, «следствие ходатайствует перед судом об аресте Шамсидина Фаридуни, Аминчона Исломова, Диловара Исломова по уголовному делу о теракте в «Крокус сити холле».

«С целью совершения террористического акта Шамсидин Фаридуни не позднее января 2024 года вовлек в состав организованной группы Аминчона Исломова, а не позднее 11 марта 2024 года – Диловара Исломова», – заявили в СК РФ.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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