В Тюменской области могут ввести штраф за отказ от эвакуации

Власти Тюменской области прорабатывают вопрос о введении принудительной эвакуации, сообщил глава региона Александр Моор. Отказ покидать дома в зоне наводнения может обернуться штрафом.

«Рассматриваем принудительную эвакуацию, за отказ от нее возможен административный штраф», – сказал губернатор в эфире «Россия 24».

На заседании оперативного штаба Моор поручил главам районов и городов области позаботиться о средствах связи на случай, если мобильная связь станет недоступна.

В Упоровском районе плановая эвакуация объявлена для части жителей сел Упорово, Коркино, Бызово, Николаевка, деревень Черная, Чащина, Губина, Старая Шадрина, сообщил информационный центр областного правительства.

Власти региона ввели режим ЧС с 8 апреля на фоне угрозы паводка. Уровень воды в реках Тобол и Ишим растет, но пока в границах средних показателей. Пик паводка ожидается 23-25 апреля.

Тюмень, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube