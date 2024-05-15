В Сочи в результате массового ДТП госпитализированы пять человек

Массовое ДТП случилось сегодня утром в Сочи. В поселке Лоо (Лазаревский район) на улице Декабристов 169, (район «Аквалоо») столкнулись 4 легковые машины. Как сообщает служба спасения Сочи, с места происшествия в больницу увезли 5 человек.
Сотрудники Службы спасения города Сочи устранили вторичные признаки ДТП: проверили и отсоединили все АКБ на повреждённых автомобилях, ликвидировав этим угрозу возгорания, и оцепили место происшествия.
Причины ДТП устанавливаются.
Сочи, Елена Васильева
© 2024, РИА «Новый День»