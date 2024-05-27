ВСУ пытались ночью атаковать Геленджик четырьмя дронами

Сегодня ночью ВСУ пытались атаковать беспилотниками гражданские объекты в Геленджике. Об этом сообщил в своем ТГ-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, все объекты были сбиты силами ПВО. В селе Криница обломки одного из аппаратов повредили недостроенное здание. В хуторе Джанхот беспилотник упал на деревья и вызвал пожар. Он был потушен.

По предварительным данным, пострадавших в результате случившегося нет. На месте работают оперативные службы, уточнил Кондратьев.

Как сообщило Минобороны РФ, ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 12 украинских беспилотников над Брянской, Белгородской, Орловской областями и Краснодарским краем. Над Краснодарским краем сбито четыре дрона, над Орловской областью – шесть, над Брянской и Белгородской – по одному.

Геленджик, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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