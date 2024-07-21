В Кузбасском санатории отравились 25 детей

Порядка 25 детей с симптомами отравления обратились за медицинской помощью в Салаире Кемеровской области. Все они отдыхали в санатории-профилактории «Магистраль».

«За медицинской помощью с признаками кишечной инфекции обратились 25 детей в возрасте от 10 до 12 лет. Врачи осмотрели пострадавших, их здоровью в настоящий момент ничего не угрожает», – рассказали в управлении Следственного комитета по региону.

Роспотребнадзор принимает меры по приостановлению деятельности санатория. Следователи выясняют, какие меры реагирования приняло руководство учреждения при поступлении жалоб и обращались ли с похожими жалобами родители с детьми, не живущие в санатории.

СКР проверяет, есть ли в ситуации признаки оказания небезопасных услуг (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

В Туве 46 детей с отравлением попали в больницу после возращения из оздоровительного лагеря.

Кемерово, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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