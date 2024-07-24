В лесу Ленобласти нашли тело девятилетней девочки

Девятилетняя девочка потерялась в лесу около деревни Раздолье в Ленинградской области. Волонтеры нашли ее тело несколько часов спустя.

Днем 23 июля девочка с матерью пошла собирать ягоды, но через некоторое время пропала из вида и потерялась. В тот же день были организованы поиски, которые осложнялись тем, что у ребенка были проблемы с координацией движений и речью.

«Проводится проверка по факту обнаружения тела ребенка без признаков насильственной смерти. По результатам будет принято процессуальное решение. Будет дана оценка деятельности органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних», – сообщили в управлении Следственного комитета по Ленобласти.

По данным «Известий», в семье погибшей девочки воспитывают еще четырех детей.

Раздолье, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube