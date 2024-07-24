Супруги в Ленобласти незаконно легализовали более 4000 мигрантов

Полиция перекрыла канал нелегальной миграции в Ленинградской области, через который прошли более 4000 иностранцев. Россияне организовали семейный подряд по регистрации мигрантов в хостелах, где они не жили.

Неработающие 46-летняя женщина и 51-летний мужчина, проживающие в деревне Клопицы Волосовского района организовали нелегальный бизнес. В мае 2022 года сестра подозреваемой открыла хостел в Волхове, где супруги массово регистрировали по месту пребывания мигрантов, которые фактически там не проживали. По итогам проверки заведение пришлось закрыть в феврале 2023 года, но через месяц по тому адресу подозреваемые на подконтрольное юридическое лицо открыли хостел с другим названием и продолжили бизнес.

Заведение закрылось в октябре 2023-го, но супруги планировали в том же здании вновь открыть хостел в августе 2024 года. А пока у них было подобное заведение в Волосовском районе, владелице числилась дочь подозреваемого от первого брака.

Супруги незаконно легализовали в общей сложности более 4000 иностранцев, с каждого получив около семи тысяч за свои услуги. Возбуждено уголовное дело, правоохранители провели обыски в хостелах и домах подозреваемых, сообщило управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В Приморском крае группа местных жителей легализовала несколько тысяч иностранцев, оформляя регистрацию в хостеле, где мигранты не проживали.

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Клопицы, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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