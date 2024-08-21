В Иране опрокинулся автобус с паломниками – погибло почти 30 человек

В Иране разбился автобус, перевозивший шиитских паломников из Пакистана в Ирак. Как сообщают местные СМИ, в результате трагедии погибло, по меньшей мере, 28 человек, более 20 пострадали. Как уточняет агентство ISNA, инцидент произошел накануне вечером на оси Дехшир – Тафт в провинции Йезд. Автобус въехал с восточных границ страны и двигался в направлении западных границ страны и Ирака.

Уточняется, что через несколько минут после аварии на место происшествия прибыли медики и бригада дорожной полиции. Предварительное расследование специалистов ГИБДД показывает, что основной причиной опрокидывания этого автобуса стала техническая неисправность тормозной системы, а из-за большого наклона оси водитель потерял управление транспортным средством.

Тегеран, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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