Ночная атака: средства ПВО перехватили более 100 дронов ВСУ

В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории РФ дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 101 украинский БпЛА самолетного типа.

Как сообщает министерство обороны РФ, больше всего беспилотников сбито над территорией Брянской области и Краснодарского края, а также над акваторией Азовского моря.

«53 БпЛА перехвачены и уничтожены над территорией Брянской области, 18 – над территорией Краснодарского края, 5 – над территорией Калужской области, по 3 БпЛА над территориями Тверской и Белгородской областей, по одному БпЛА над территориями Смоленской, Курской областей и Республики Крым, 16 БпЛА над акваторией Азовского моря», – уточнили в оборонном ведомстве.

Как сообщил губернатор Краснодарского Края Вениамин Кондратьев, украинская атака пришлась на Тихорецкий район. «Два беспилотника подавлены силами ПВО и РЭБ. Из-за падения обломков одного из них возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы. Началась детонация», – уточнил он.

По словам главы региона, в целях безопасности проводится временная эвакуация жителей поселка, находящегося рядом с местом возгорания, в ближайшие населенные пункты. В Тихорецке развернут пункт временного размещения. Пожарные расчеты и специальные службы работают на месте происшествия.

По предварительной информации пострадавших среди жителей района в результате ЧП нет.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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