После атаки беспилотников в Краснодарском крае эвакуировано более тысячи местных жителей

В Тихорецком районе Краснодарского края эвакуированы 1200 человек. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. По его словам, большая часть жителей разместились у друзей и родственников.

«Для эвакуации из муниципалитета задействовано 17 автобусов. Более 150 человек сейчас находятся в четырех пунктах временного размещения – в Тихорецком и Выселковском районах. Готовы к размещению жителей еще несколько пунктов. Всем предоставлено горячее питание, работают медики, волонтеры, психологи», – уточнил Кондратьев.

Губернатор также отметил, что на месте происшествия продолжают работать экстренные и специальные службы. «Пострадавших среди жителей Тихорецкого района нет», – заверил он.

«Въезд в Тихорецкий район по автодороге со стороны Выселковского района временно перекрыт», – добавил глава региона.

Ранее Кондратьев сообщал, что после атаки беспилотников в Тихорецком районе началась детонация взрывоопасных предметов. По данным министерства обороны РФ, минувшей ночью над Краснодарским краем было сбито 18 украинских беспилотников.

Краснодар, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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