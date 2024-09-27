Южная Корея вводит жесткое уголовное наказание за просмотр или хранение дипфейкового порно

Южнокорейские законодатели приняли законопроект, который криминализирует хранение или просмотр откровенно сексуальных фейковых изображений и видеороликов. За это предусмотрено наказание в виде тюремного заключения и штрафов.

Напомним, что в Южной Корее поднялась волна возмущения по поводу групповых чатов Telegram, в которых создавались и широко распространялись откровенно сексуальные и противозаконные дипфейки, что вызвало призывы к более суровому наказанию.

Согласно законопроекту, любому, кто покупает, сохраняет или смотрит такие материалы, может грозить до трех лет тюрьмы или штраф в размере до 30 миллионов вон (22 600 долларов США).

В настоящее время создание откровенно сексуальных дипфейков с целью их распространения карается пятью годами тюремного заключения или штрафом в размере 50 миллионов вон (37 900 долларов США) в соответствии с Законом о предотвращении сексуального насилия и защите жертв.

После вступления в силу нового закона максимальный срок наказания за подобные преступления также увеличится до семи лет – независимо от намерения.

Теперь для вступления законопроекта в силу необходимо одобрение президента Юн Сок Ёля.

Южнокорейская полиция в этом году рассмотрела более 800 дел о преступлениях сексуального характера с использованием дипфейков, сообщило в четверг информационное агентство Yonhap.

Это сопоставимо с 156 за весь 2021 год, когда данные были впервые собраны. Большинство жертв и преступников – подростки, говорят в полиции.

Ранее в этом месяце полиция начала расследование в отношении Telegram, чтобы выяснить, было ли приложение для обмена зашифрованными сообщениями причастно к распространению откровенно сексуального контента.

Отметим, что страны во всем мире пытаются решить, как реагировать на распространение дипфейковых материалов. К примеру, Конгресс США обсуждает несколько законопроектов, включая законопроект, который позволит жертвам недобровольных сексуальных дипфейков подавать в суд, а также законопроект, который криминализирует публикацию таких изображений и обяжет технологические компании удалять их.

Ранее в этом году социальная медиа-платформа, принадлежащая Илону Маску, заблокировала пользователям возможность искать Тейлор Свифт после того, как в социальных сетях появились фейковые откровенные изображения певицы.

Сеул, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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