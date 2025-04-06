Арбитраж Москвы арестовал имущество и деньги Чубайса

5,6 миллиардов рублей арестовал арбитражный суд Москвы в деле по иску «Роснано» о взыскании убытков с Анатолия Чубайса и семи другим бывших руководителей этой корпорации. Как следует из определения, речь идет о деньгах и имуществе ответчиков.

Иск «Роснано» поступил в суд 31 марта, он был принят к рассмотрению, предварительные слушания назначены на 30 апреля. Соответчиками Чубайса в исковом заявлении указаны бывшие зампреды правления «Роснано» Юрий Удальцов, Борис Подольский и Дмитрий Пимкин, а также Олег Киселев, Герман Пихоя, Владимир Аветисян и Николай Тычинин.

Истец АО «Роснано» требует взыскать с ответчиков солидарно около 3,9 миллиарда рублей и 20,45 миллиона долларов убытков. Более подробно основания иска не указаны.

Суд по ходатайству истца в качестве мер обеспечения арестовал активы ответчиков в пределах суммы исковых требований. Необходимость мер «Роснано» объяснило тем, что «ответчики лично либо через их представителей могут принять меры по отчуждению имущества.

В то же время суд отказался в качестве мер обеспечения арестовать денежные средства и иное имущество близких родственников ответчиков в пределах заявленных исковых требований, о чем также просил истец.

Как напоминает РИА «Новости», Анатолий Чубайс при первом президенте России Борисе Ельцине возглавлял комитет по управлению госимуществом, был зампредседателя главы правительства, руководил администрацией главы государства, а также непродолжительное время был министром финансов России. Позднее был председателем правления корпорации «Роснано», затем – спецпредставителем президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. В середине марта 2022 года западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Чубайс уехал из России и покинул свой пост.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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