Задержаны украинские агенты, готовившие в ХМАО теракт против участника СВО

ФСБ сообщила о задержании и аресте двух украинских агентов и их пособника, готовивших в Ханты-Мансийском автономном округе теракт против участника специальной военной операции по заданию украинских спецслужб.

По данным спецслужбы, получивший российское гражданство уроженец Украины и гражданин Белоруссии планировали совершить теракт с использованием самодельной бомбы в отношении одного из военнослужащих добровольческого батальона Минобороны России, принимающего участие в СВО.

Как отметили в ФСБ, во время сборки ими взрывного устройства произошла непроизвольная детонация, в результате чего были разрушены две квартиры многоэтажного жилого дома в Ханты-Мансийске. С травмами различной степени тяжести в больницу доставили пять человек, в том числе готовившие теракт. В Следственном комитете РФ уточнили, что фигуранты собирали СВУ в жилом доме 12 апреля.

Также российские спецслужбы задержали гражданина Молдавии, доставившего компоненты самодельной бомбы. Он привез их на личном микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter транзитом через Польшу, Литву и Белоруссию, спрятав в аккумуляторном шуруповерте и ароматической свече. Мужчина получил компоненты СВУ в Ивано-Франковске от агента украинских спецслужб Валентина Павлюка, сообщили в ФСБ.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство), ч. 2 ст. 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК РФ. Всем задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ФСБ заявила, что территория Молдавии и ее граждане «с попустительства режима Санду продолжают использоваться украинскими спецслужбами для вербовки и обучения агентуры, снабжения ее средствами террора и последующей заброски в Россию для совершения терактов и диверсий».

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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