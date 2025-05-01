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Четверг, 1 мая 2025, 13:03 мск

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ВСУ ударили дронами по рынку в херсонских Алешках – погибли 7 человек

Фото Минобороны РФ

ВСУ с помощью дронов нанесли массированный удар по рынку в Алешках Херсонской области. В результате атаки семь человек погибли и более 20 получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Он уточнил, что украинские боевики ударили FPV-дронами по мирным жителям около 09:30 мск. «В момент атаки на рынке находилось много людей», – заявил губернатор, добавив, что на месте работают экстренные службы.

Позже Сальдо сообщил, что ВСУ совершили вторую атаку по рынку, чтобы добить выживших. «После первой волны ударов по рынку в Алешках, где уже были погибшие и раненые, враг направил FPV-дроны для добивания выживших», – написал он в своем тг-канале.

Геническ, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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