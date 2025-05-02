ФСБ предотвратила теракт в Дагестане на 9 мая

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Дагестане. За подготовку взрыва у административного здания правоохранительных органов в Хасавюрте задержана сторонница международной террористической организации. Задержанная призналась, что должна была совершить теракт 9 мая.

У фигурантки – гражданки России 1996 года рождения – изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. В ее телефоне обнаружили переписку в Telegram с боевиком международной террористической организации, которая содержала «обсуждение планируемого подрыва и ее присягу террористической группировке».

На видео, распространенном позднее ФСБ, задержанная сообщила, что должна была совершить теракт 9 мая. По словам женщины, в исламской группе в Telegram она познакомилась с человеком по имени Абдулла, который просил ее фотографировать разные объекты, которые находятся в Хасавюрте и Хасавюртовском районе. Тот также требовал, чтобы она «закупилась различными веществами» и либо подложила взрывное устройство, либо подорвалась сама, рассказала задержанная.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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