В жилом доме в Москве погремел взрыв, есть погибшие

В Москве прогремел взрыв в многоэтажке. По предварительным данным, погибли два человека, еще шестеро пострадали.

Взрыв произошел в доме на улице Генерала Тюленева. В результате несколько квартир были объяты огнем, взрывной волной повреждено перекрытие между восьмым и девятым этажами.

«Специалисты вывели одного спасенного. К сожалению, на балконе девятого этажа обнаружены двое погибших. Пострадали шесть человек», – сообщили в МЧС РФ. Площадь пожара – 100 квадратных метров. В тушении задействованы 60 специалистов и 20 единиц техники.

«На месте оперативно работают пожарно-спасательные подразделения, городские службы, медики. Оказываем всю необходимую помощь», – написал мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Жильцов дома эвакуировали, для них организованы пункты временного размещения.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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