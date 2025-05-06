ПВО сбила 19 беспилотников, летевших на Москву с разных направлений

Силы ПВО ща ночь уничтожили 19 БПЛА, летевших на Москву с разных направлений. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин

Ранее он сообщал, что силы ПВО отразили атаку девяти БПЛА, летевших на столицу, обломки одного упали на Каширском шоссе, пострадавших, предварительно, нет. Потом добавил: «Силами ПВО Минобороны уничтожено ещё десять беспилотников, летевших на Москву с разных направлений. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествий».

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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