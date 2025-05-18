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Воскресенье, 18 мая 2025, 09:36 мск

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Мексиканский парусник врезался в Бруклинский мост, есть пострадавшие

По меньшей мере 19 из 277 членов экипажа пострадали при столкновении мексиканского корабля с Бруклинским мостом в Нью-Йорке, из них четверо – серьезно. Об этом сообщил мэр Нью-Йорка Эрик Адамс.

Как сообщили в полиции, причиной инцидента могла стать техническая неисправность.

Ранее издание New York Post сообщило, что парусное судно мексиканского флота, на борту которого находились 277 человек, врезалось в Бруклинский мост в Нью-Йорке. Одна из огромных мачт упала на палубу, в результате чего несколько членов экипажа получили травмы.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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