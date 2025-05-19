В Ставропольском крае задержали подростков, готовивших теракт на День Победы

В Ставропольском крае силовики задержали девять участников террористической организации, в том числе восемь несовершеннолетних. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

«Один из них подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации») и ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ («Вовлечение в участие в деятельности террористической организации»), остальные подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»)», – рассказала Петренко.

Один из подростков интересовался террористической организацией, запрещенной на территории РФ. В 2024 году он стал ее участником по приглашению в мессенджере, а затем вовлек родственника и еще семерых подростков, которым от 14 до 16 лет.

По данным следствия, злоумышленники планировали напасть на полицейских 9 мая. Деятельность фигурантов была пресечена следователями совместно с подразделениями региональных МВД и ФСБ.

Ставрополь, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube