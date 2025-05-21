В Ставрополе прогремел взрыв в многоэтажке

В Ставрополе произошел взрыв в многоэтажном жилом доме. По предварительным данным, пострадали два человека.
Взрыв произошел в квартире на 18 этаже в здании на улице Тухачевского. Взрывной волной вынесло несущие стены и перекрытия, груда обломков разлетелась на десятки метров вокруг. Повреждения получили соседние дома и припаркованные во дворе автомобили.
На данный момент известно о двух пострадавших – это 31-летняя женщина и 10-летний ребенок. Их госпитализировали.
Дом отключили от электросети и водоснабжения, на месте работают спасатели. Жильцов эвакуировали. Предварительно, причиной взрыва стала утечка бытового газа.
Ставрополь, Зоя Осколкова
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