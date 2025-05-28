Над Россией за ночь сбили почти 300 украинских беспилотников

Минобороны России сообщило, что в период с 21:00 мск вторника до 07:00 среды средствами противоздушной обороны уничтожено и перехвачено 296 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами.

По данным ведомства, дроны нейтрализованы над территориями московского региона, Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями.

Москва и Подмосковье минувшей ночью снова подверглись массированной атаке. На подлете к столице были сбиты 33 БПЛА, сообщал градоначальник Сергей Собянин. Он уточнил,что обломки БПЛА упали в Зеленограде. По данным СМИ, в результате сгорел автомобиль и повреждено здание технопарка «Элма». В Подмосковье за ночь уничтожили 42 дрона, информировал губернатор Сергей Воробьев. В результате атаки повреждены три жилых дома, никто не пострадал, уточнил глава Подмосковья. По его словам, силы ПВО отработали по целям в 12 муниципальных образованиях региона.

Из-за налета БПЛА приостанавливалась работа всех московских аэропортов, ограничения были сняты только в 7:15 мск. Ограничения также вводились в аэропортах Калуги, Иванова, Ярославля, Костромы и Владимира. Сейчас они работают в штатном режиме.

В Брянске при отражении атаки БПЛА получили повреждения три многоэтажных жилых дома. Обошлось без пострадавших.

В Калужской области обломки уничтоженного дрона упали на крышу дома на окраине Обнинска, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. «По предварительной информации, пострадавших и значительных повреждений нет. На месте работает оперативная группа», – написал он в своем телеграм-канале.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube