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Среда, 28 мая 2025, 10:31 мск

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В Московском зоопарке посетитель пытался отравить леопарда

Фото Московский зоопарк

В Московской зоопарке посетитель пытался отравить животных, бросив в вольеры неизвестные таблетки. Подозреваемого задержали.

Во время планового осмотра сотрудники зоопарка обнаружили медицинские препараты в вольерах, в одном из которых находился редкий дальневосточный леопард. Таблетки собрали и вызвали правоохранителей.

По предварительным данным, животные не успели съесть лекарства и чувствуют себя хорошо. В целях безопасности их осмотрят ветеринары.

Камеры видеонаблюдения запечатлели момент, как один из посетителей разбрасывает таблетки. Им оказался 43-летний житель столицы. Позже он был задержан полицейскими из Пресненского района Москвы, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Мужчину доставили в отдел полиции, проводится разбирательство.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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