При взрыве в Ставрополе погиб заммэра и ветеран СВО: не исключен украинский след

В результате ночного взрыва в Ставрополе погиб ветеран специальной военной операции и участник региональной кадровой программы «Время героев» Заур Гурциев. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. В сентябре 2024 года Гурциев был назначен первым заместителем главы Ставрополя. По словам Владимирова, в деле о его гибели не исключается версия теракта, организованного украинской стороной. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.

В настоящее время на месте происшествия работают правоохранительные органы и спецслужбы, сообщил глава региона. «Идут следственные действия. Рассматриваются все версии, включая организацию теракта с участием нацистов с Украины. Обстановка в городе спокойная. Ситуация на контроле», – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Глава Ставрополя Иван Ульянченко ранее сообщил, что в ночь на 29 мая у жилого дома по адресу улица Чехова, 85/19 взорвалось неизвестное устройство. В результате инцидента погибли двое мужчин. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц общеопасным способом) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение и хранение взрывных устройств).

Ставрополь, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube