В Запорожской области после атаки дронов ВСУ обесточены 457 населенных пунктов

После ночной массированной атаки беспилотников ВСУ без электроснабжения остаются 457 населенных пунктов Запорожской области. Отключение затронуло более 600 тыс. абонентов. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Электроэнергия отсутствует во всем регионе с полуночи. По словам главы региона, в результате обстрелов повреждения получило высоковольтное оборудование в северо-западной части Запородской области.

«Социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания, работают генераторы, обеспечивающие водоснабжение, а также работу критической инфраструктуры», – написал Балицкий в своем телеграм-канале.

Возникшие после атаки ВСУ возгорания ликвидированы в оперативном режиме. Бригады ГУП «Таврия-Энерго» и ПАО «Россети» приступили к восстановительным работам, добавил губернатор.

Балицкий призвал местных жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации, заверив, что в регионе «есть все силы и средства для оперативной локализации сложившейся ситуации».

В соседней Херсонской области из-за атаки украинских дронов без света остались более 104 тыс. человек и 44 социально значимых объекта в 150 населенных пунктах в Геническом, Новотроицком, Ивановском и Нижнесерогозском округах, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. По его данным, осколками сбитых БПЛА повреждена новая подстанция в Геническом районе Херсонской области и подстанция в Мелитопольском районе Запорожской области. Все критические объекты подключены к резервным источникам питания, отметил Сальдо. Энергетики восстанавливают подачу электроэнергии.

Мелитополь, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube