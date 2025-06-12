российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 12 июня 2025, 18:01 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Белгородской области умер 2-летний ребенок, пострадавший в результате удара дрона ВСУ

В Белгородской области скончался ребёнок, пострадавший в результате вражеской атаки беспилотника в посёлке Борисовка. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Он находился в крайне тяжёлом состоянии. Врачи сделали всё возможное, чтобы сохранить его жизнь. Но, несмотря на все предпринятые меры, спасти ребёнка не удалось», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале.

Ранее Гладков сообщал, что ребенок был тяжело ранен в результате сегодняшней атаки ВСУ.

«В момент атаки бабушка с двухлетним внуком гуляли рядом. Мальчика в тяжёлом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой и женщину, получившую минно-взрывную травму, контузию и осколочное ранение руки, доставили в Борисовскую ЦРБ. Ребёнка после оказания необходимой помощи переведут в детскую областную клиническую больницу, а женщину – в городскую больницу №2 г. Белгорода», – отмечал глава Белгородской области.

Белгород, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

Метки / Украина

Из украинского плена возвращена еще одна группа российских военнослужащих / Армия России взяла под контроль еще два населенных пункта в ДНР / ВС РФ разгромили цеха по производству беспилотных катеров и БпЛА ВСУ / ВСУ атаковали завод растительных масел в Курской области: сгорел цех готовой продукции / Ранены три мирных жителя Белгородской области в результате атаки беспилотников ВСУ / Президент Сербии отказался подписать антироссийскую декларацию / Над Россией за ночь сбили 52 вражеских беспилотника / Сербия готова восстановить два города на Украине – Вучич

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,