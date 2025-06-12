В Белгородской области умер 2-летний ребенок, пострадавший в результате удара дрона ВСУ

В Белгородской области скончался ребёнок, пострадавший в результате вражеской атаки беспилотника в посёлке Борисовка. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Он находился в крайне тяжёлом состоянии. Врачи сделали всё возможное, чтобы сохранить его жизнь. Но, несмотря на все предпринятые меры, спасти ребёнка не удалось», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале.

Ранее Гладков сообщал, что ребенок был тяжело ранен в результате сегодняшней атаки ВСУ.

«В момент атаки бабушка с двухлетним внуком гуляли рядом. Мальчика в тяжёлом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой и женщину, получившую минно-взрывную травму, контузию и осколочное ранение руки, доставили в Борисовскую ЦРБ. Ребёнка после оказания необходимой помощи переведут в детскую областную клиническую больницу, а женщину – в городскую больницу №2 г. Белгорода», – отмечал глава Белгородской области.

Белгород, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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