В Москве накрыли банду похитителей алмазов «Алросы» – камни вывозили в Армению

Следственный комитет России сообщил о раскрытии систематических хищений алмазов в компании «Алроса». Сотрудники столичного управления СК РФ вместе с ФСБ задержали сотрудницу компании, ее сына и двоих контрабандистов. Возбуждены уголовные дела о краже (ч. 4 ст. 158 УК РФ) и незаконном обороте драгоценных камней (ч. 5 ст. 191 УК РФ).

Согласно данным следствия, в период с сентября 2024-го по январь 2025 года фигуранты похищали высококачественное алмазное сырье в компании «Алроса» с целью его отправки контрабандой в Армению.

При попытке хищения очередной партии алмазов стоимостью свыше 1,7 млн рублей были задержаны сотрудница компании Валентина Матющенкова, ее сын Алексей Матющенков, выступавший посредником, а также Армен Петросян и Арман Саакян, которые вывозили камни в Армению. Как установило следствие, злоумышленники подменяли более дорогие камни дешевыми, используемыми к качестве технического сырья.

По данным ФСБ, организаторами схемы хищения алмазов являются «родные братья, граждане Армении Багикян А.А. и Багикян А.А., находящиеся в международном розыске за совершение контрабанды алмазного сырья». «Похищенные алмазы поступали в Армению в ООО «АДМ Даймонде», бенефициаром которого является армянский предприниматель и депутат местного Национального собрания Сукиасян Х.А.», – отметили в спецслужбе.

В ходе обыска в квартирах обвиняемых изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, около 200 тысяч карат технического алмазного сырья, предназначенного для подмены, а также деньги и дорогостоящая ювелирная продукция известных мировых брендов, полученные участниками преступной группы в результате совершения преступлений.

По ходатайству следствия суд избрал для фигурантов меру пресечения в виде заключения под стражу.

«Проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание всех лиц, причастных к совершению указанного преступления», – сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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