Средства ПВО за ночь перехватили более 90 дронов

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили 91 беспилотник над 14 регионами России. По предварительным данным, в результате падения обломков пострадавших нет.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 91 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», – сообщили в Министерстве обороны.

20 дронов сбили над Белгородской областью, 14 – над Курской, девять над Липецкой, по восемь БПЛА перехватили над территориями Брянской и Воронежской областей, а также Московского региона. Семь беспилотников уничтожены над акваторией Черного моря.

По три дрона перехвачены над Новгородской, Тверской, Тамбовской, Ленинградской областями, два – над Орловской и по одному – над территориями Владимирской области, Краснодарского края и Республики Крым.

Власти подвергшихся налету БПЛА регионов сообщили, что пострадавших нет. На местах работают оперативные службы.

В Воронежской области были задержаны несколько поездов из-за падения обломков вражеского дрона на железнодорожные пути. Движение уже восстановлено, сообщает губернатор Александр Гусев.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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