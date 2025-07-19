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Суббота, 19 июля 2025, 21:10 мск

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На четырьмя регионами РФ сбили 27 украинских БпЛА

Над российскими регионами за последние четыре часа – с 15:00 до 19:00 мск – уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) самолетного типа.

Самый значительный удар пришелся на Брянскую область, над которой сбиты 15 беспилотников. Шесть дронов нейтрализованы над Калужской областью, 4 – над территорией Московского региона, в том числе 3 БпЛА, летевших на Москву.

Еще два аппарата уничтожены над Тульской областью.

Последствия украинской атаки уточняются.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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