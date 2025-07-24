Пожарный погиб при тушении ТЦ в Ростовской области

В Ростовской области произошел пожар в торговом центре. Как сообщили в МЧС РФ, в ходе тушения один огнеборец погиб, еще один пострадал.

Возгорание произошло в городе Новошахтинск. Пламя охватило 1 300 квадратных метров в здании торгового центра. Отмечается, что на момент пожара посетителей внутри не было.

На место прибыли 84 специалиста и 29 единиц техники. «Администрация здания сообщила, что в лифте могут находиться двое работников. На их поиск и спасение были направлены звенья газодымозащитной службы МЧС России», – говорится в сообщении.

В результате один пожарный погиб, второго спасли коллеги и передали врачам. У пострадавшего ожоги конечностей.

В МЧС добавили, что открытое горение удалось ликвидировать.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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