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Понедельник, 28 июля 2025, 11:14 мск

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Неизвестный устроил стрельбу на популярном продуктовом рынке в Бангкоке и убил 4 человек

ЧП в Тайланде – утром неизвестный мужчина устроил стрельбу на популярном продуктовом рынке Ор Тор Кор в Бангкоке. В результате инцидента погибли четыре охранника, и еще один человек получил ранения.

«Полиция расследует мотивы стрельбы», – сообщил агентству AFP Ворапат Суктай, заместитель начальника полиции района Банг Сью в Бангкоке.

Он добавил, что подозреваемый покончил с собой, и что полиция работает над установлением его личности, а также ищет « возможную связь» с продолжающимися пограничными столкновениями между Таиландом и Камбоджей.

Бангкок, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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