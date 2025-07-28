Неизвестный устроил стрельбу на популярном продуктовом рынке в Бангкоке и убил 4 человек

ЧП в Тайланде – утром неизвестный мужчина устроил стрельбу на популярном продуктовом рынке Ор Тор Кор в Бангкоке. В результате инцидента погибли четыре охранника, и еще один человек получил ранения.

«Полиция расследует мотивы стрельбы», – сообщил агентству AFP Ворапат Суктай, заместитель начальника полиции района Банг Сью в Бангкоке.

Он добавил, что подозреваемый покончил с собой, и что полиция работает над установлением его личности, а также ищет « возможную связь» с продолжающимися пограничными столкновениями между Таиландом и Камбоджей.

Бангкок, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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