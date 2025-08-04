За ночь ПВО сбила 61 дрон ВСУ – в Волгоградской области из-за атаки задерживаются поезда

Силы противоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 61 украинский беспилотник самолетного типа над восемью российскими регионами и Черным морем. Об этом сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, 18 дронов нейтрализовано над акваторией Черного моря, 12 – над Воронежской областью, 11 – над Крымом, восемь – над Белгородской областью. Еще шесть БПЛА сбито над Волгоградской областью, по два беспилотника уничтожено над Брянской и Ростовской областями и по одному – над Московским регионом и Рязанской областью.

В Волгоградской области атаке подверглись объекты транспортно-энергетической сферы, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. По его данным, обошлось без пострадавших.

«В Иловлинском районе в результате падения обломков перебит высоковольтный провод, энергетики ведут работы по восстановлению электроснабжения р.п. Иловля и близлежащих населенных пунктов», – уточнил глава региона. По его словам, во Фролово загорелось техническое здание станции Арчеда, были выбиты стекла в двух прилегающих жилых домах, однако пассажирская инфраструктура железнодорожного вокзала не пострадала. Возгорание сейчас тушат.

Кроме того, добавил губернатор, на железнодорожные пути упал неразорвавшийся беспилотник, на месте работают саперы. Уточняется, что пути не повреждены. Движение поездов в районе станции Арчеда временно ограничено, сообщил Бочаров.

По информации Приволжской железной дороги, движение поездов на участке приостановлено в 02:50. Из-за этого задерживаются четыре дальних пассажирских поездов и электричка. В частности, из графика движения выбились поезда №2 Москва – Волгоград, №89 Волгоград – Санкт-Петербург, №90 Санкт-Петербург – Волгоград, №506 Саратов – Имеретинский курорт, а также пригородный поезд №6818 Алексиково – Арчеда. Максимальное время задержки составляет 1,5 часа.

В Ростовской, Воронежской, Брянской и Рязанской областях, по данным глав региона, при отражении атак никто не пострадал, разрушений нет.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube