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Среда, 6 августа 2025, 12:49 мск

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Дрон ВСУ атаковал машину в Белгородской области, ранены трое

В Грайворонском округе Белгородской области вблизи села Дорогощь украинский FPV-дрон ударил по автомобилю. В результате атаки пострадали три мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, все раненые доставлены в местную амбулаторию на попутном транспорте. У женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения, у мужчины – баротравму и ожог околоушной области, у другого мужчины также, предположительно, баротравма.

Пострадавших доставят в больницу в Белгороде для продолжения лечения, добавил Гладков.

Белгород, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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