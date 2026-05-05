СМИ сообщили о двух погибших при атаке ВСУ на Чебоксары, СК начал расследование

В результате воздушной атаки ВСУ на Чебоксары погибли два человека. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник в экстренных службах.

Число пострадавших растет по мере обращения людей к медикам, точная цифра уточняется, отметил собеседник телеканала.

В свою очередь, канал Baza пишет, что при атаке два человека погибли и 34 получили ранения. По его данным, в числе пострадавших – ребенок, один из раненых находится в тяжелом состоянии

Ранее Следственный комитет России сообщил о погибших в результате атаки украинских дронов на Чувашию. «По сообщениям органов исполнительной власти, ВФУ атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ, есть погибшие и пострадавшие», – говорится в сообщении. Следователи дадут уголовно-правовую оценку действиям всех лиц, причастных к совершению преступлений, подчеркнул в СК.

Официально власти Чувашии и регионального центра о жертвах не сообщали.

Ранее стало известно, что при ночной атаке беспилотников ВСУ на Чебоксары пострадали три человека. Глава правительства Чувашии Сергей Артамонов в своих соцсетях сообщил, что в результате атаки одно здание получило повреждение. О каком именно здании идет речь, он не уточнил. СМИ сообщали, что дрон попал в многоквартирный дом.

Из-за сохраняющейся беспилотной опасности школы и техникумы Чувашии были переведены на дистанционный режим обучения. Работа общественного транспорта в Чебоксарах временно приостановлена. В городе развернуты пункты временного размещения людей, в которых находятся около 700 человек. Власти Чувашии рассматривают вопрос о введении режима ЧС регионального характера.

Обновлено. В региональном главе МЧС сообщили об отбое угрозы атаки БПЛА на территории Чувашии. Режим беспилотной опасности действовал в республике с трех часов ночи.

Чебоксары, Наталья Петрова

