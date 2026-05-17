Вслед за Запорожской областью почти полностью обесточена Херсонская область

Все муниципальные округа Херсонской области полностью или частично обесточены, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, энергетики уже приступили к ремонтным работам. Аварийные бригады делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть подачу электроэнергии, заверил глава региона.

Напомним, масштабные перебои с электроснабжением из-за атак ВСУ также зафиксированы в соседней Запорожской области. По словам губернатора Евгения Балицкого, «отключения затронули значительную часть региона». В регионе продолжаются «ремонтно-восстановительные работы для стабилизации напряжения в сетях электроснабжения, поврежденных в результате атак противника», – отметил он.

Геническ, Наталья Петрова

