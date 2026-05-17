российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Вслед за Запорожской областью почти полностью обесточена Херсонская область

Все муниципальные округа Херсонской области полностью или частично обесточены, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, энергетики уже приступили к ремонтным работам. Аварийные бригады делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть подачу электроэнергии, заверил глава региона.

Напомним, масштабные перебои с электроснабжением из-за атак ВСУ также зафиксированы в соседней Запорожской области. По словам губернатора Евгения Балицкого, «отключения затронули значительную часть региона». В регионе продолжаются «ремонтно-восстановительные работы для стабилизации напряжения в сетях электроснабжения, поврежденных в результате атак противника», – отметил он.

Геническ, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

В рубриках

Конфликт на Украине, Скандалы и происшествия,