Житель Москвы убил и расчленил родную сестру

В Москве задержали 50-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве и расчленении 57-летней сестры. Преступник распределил части тела по пакетам, а другие останки смыл в унитаз.
В полицию обратился начальник женщины и сообщил, что она не вышла на работу. Прибывшие по месту жительства пропавшей правоохранители обнаружили там ее брата. Мужчина пытался скрыть следы совершенного преступления.
Выяснилось, что родственники поссорились, в ходе конфликта брат убил сестру, а затем расчленил тело и сложил по пакетам. Часть останков он смыл в унитаз.
Подозреваемого задержали. Отмечается, что раньше он судим не был.
Москва, Зоя Осколкова
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