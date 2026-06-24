Житель Москвы убил и расчленил родную сестру

В Москве задержали 50-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве и расчленении 57-летней сестры. Преступник распределил части тела по пакетам, а другие останки смыл в унитаз.

В полицию обратился начальник женщины и сообщил, что она не вышла на работу. Прибывшие по месту жительства пропавшей правоохранители обнаружили там ее брата. Мужчина пытался скрыть следы совершенного преступления.

Выяснилось, что родственники поссорились, в ходе конфликта брат убил сестру, а затем расчленил тело и сложил по пакетам. Часть останков он смыл в унитаз.

Подозреваемого задержали. Отмечается, что раньше он судим не был.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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