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ВСУ нанесли удар по зданию проектно-конструкторского подразделения Запорожской АЭС

Фото: сайт Запорожской АЭС

Вооруженные формирования киевского режима атаковали дронами здание проектно-конструкторского подразделения Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщила пресс-служба станции.

«Сегодня в результате атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ повреждено здание проектно-конструкторского подразделения Запорожской атомной электростанции, расположенное за пределами промышленной площадки ЗАЭС, в промышленной зоне. Также повреждения получили автомобили сотрудников. По предварительной информации, пострадавших нет», – говорится в официальном Telegram-канале ЗАЭС.

В пресс-службе подчеркнули, что фактически удар нанесен по одному из ключевых инженерно-технических центров Запорожской АЭС, обеспечивающему ее надежную и безопасную работу.

«Данная атака не создает непосредственной радиационной угрозы. Вместе с тем подобные действия представляют опасность для долгосрочной устойчивости процессов обеспечения безопасности атомного объекта, поскольку направлены против специалистов и инфраструктуры, отвечающих за техническое сопровождение эксплуатации станции», – пояснила пресс-служба ЗАЭС.

Энергодар, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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