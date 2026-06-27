При ракетной атаке ВСУ на завод в Волгограде погиб один человек, 11 ранены

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил последние данные о последствиях нанесенного ВСУ ракетного удара по одному из промышленных предприятий Волгограда. По его словам, погиб один человек, поиски еще одного продолжаются.

«К сожалению, в результате сегодняшней ракетной атаки есть погибший. В ходе ликвидации повреждений обнаружено тело работника предприятия», – приводятся слова главы региона в сообщении пресс-службы региональной администрации в «Максе».

Кроме того, по его словам, еще один сотрудник предприятия пропал без вести, его поиски продолжаются.

По последним данным, госпитализировано 11 пострадавших, добавил губернатор. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. «Врачи делают все возможное для стабилизации состояния пострадавших», – отметил Бочаров.

Ранее сообщалось о 10 пострадавших. В результате ракетной атаки были повреждены производственные объекты одного из предприятий в Краснооктябрьском районе Волгограда. Отмечалось, что локальные возгорания оперативно потушили. Жилые дома не пострадали.

Волгоград, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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