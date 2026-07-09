Пенсионер из Петербурга отдал мошенникам более 95 млн рублей

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о мошенничестве в очень крупном размере. В полицию обратился 79-летний местный житель, который рассказал, что стал очередной жертвой телефонных мошенников

Потерпевший рассказал, что ему несколько недель звонили неизвестные, и, представляясь сотрудниками различных структур, под предлогом необходимости декларирования денежных средств убеждали мужчину передавать курьерам наличные деньги и золотые слитки.

В общей сложности пенсионер передал злоумышленникам более 95 миллионов рублей, включая денежные средства и драгоценные металлы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех участников преступной схемы и их задержание, сообщает пресс-служба МВД РФ.

Санкт-Петербург, Елена Васильева

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