США третью ночь подряд бомбят Иран. Что в ответ обстрелял Тегеран – последние данные

Боевые действия между Соединенными Штатами и Ираном снова перешли в активную фазу, вызывая резкий рост мировых цен на нефть.

Как сообщает CNN, США третью ночь подряд наносили удары по Ирану, поразив объекты по всей стране. Большая часть целей – это прибрежная военная инфраструктура и суда Ирана. По версии американской стороны, это делается с целью ограничить возможности Тегерана атаковать корабли в Ормузском проливе. Атака шла пять часов подряд.

США также заявили, что возобновят военно-морскую блокаду судов, следующих в иранские порты и обратно, во вторник в 16:00 по восточному времени. Трамп предположил, что США предложат защиту в проливе за плату в размере 20% от стоимости перевозимого груза. После его заявления цена на нефть марки Brent, мировой эталон качества нефти, подскочила на 9,59%.

Трамп уже официально уведомил Конгресс о возобновлении «ограниченных» военных действий в Иране, назвав атаки «оборонительными ударами» по военной инфраструктуре. По его словам, наземные войска в этом не участвовали.

Тегеран заявил, что нанес удар и вывел из строя два «супертанкера-изгоя», утверждая, что суда проигнорировали предупреждения иранских властей в Ормузском проливе. Это произошло после того, как Объединенные Арабские Эмираты заявили, что иранские ракеты попали в два их танкера, в результате чего погиб один член экипажа индийского происхождения.

Тегеран также нанес несколько волн ударов по региональным союзникам США, заявив об «уничтожении» целей на базе в Бахрейне. Он также заявил, что нанес удары по американским военным объектам в Кувейте с помощью беспилотников и выпустил крылатые ракеты по американскому военно-морскому судну в понедельник. Иордания заявила, что ее системы ПВО перехватили и сбили четыре иранские ракеты во вторник утром по местному времени.

Между тем, Дональд Трамп в понедельник в интервью консервативному радиоведущему Хью Хьюитту заявил, что Иран не выполнил меморандум о взаимопонимании, подписанный Вашингтоном и Тегераном. Он также заявил журналистам, что США в конечном итоге будут контролировать Ормузский пролив, и настаивал на том, что война развивается «очень быстро». Однако он предоставил мало подробностей о том, как планирует в конечном итоге завершить войну, и признал, что вряд ли стоит ожидать скорого заключения сделки. Американские СМИ предполагают, что новая военная кампания может растянуться на срок от 2 месяцев до полугода.

Москва, Елена Васильев

© 2026, РИА «Новый День»

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