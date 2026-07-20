Москвич купил в банке золото на 30 млн рублей и отдал его мошенникам

Житель Москвы под влиянием мошенников купил в банке золотые слитки на сумму свыше 30 миллионов рублей и передал их аферистам. Об этом сообщает столичный главк МВД России. В роли курьера выступила 21-летняя москвичка, которая оставила золото в тайнике, место которого указал куратор. Девушка задержана.

По данным правоохранителей, в полицию обратился 59-летний мужчина. По словам потерпевшего, ему на мобильный телефон неоднократно звонили неизвестные лица, которые представлялись работниками различных государственных структур.

Мошенники убедили мужчину обезопасить свои финансы путем приобретения золота в банке. Тот доверился злоумышленникам и купил золотые слитки общим весом 2,5 кг на сумму более 30,6 млн рублей. Затем потерпевший передал слитки курьеру. Позже девушку-курьера задержали и заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. В настоящее время устанавливаются соучастники и организаторы преступной схемы.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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