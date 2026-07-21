В Дагестане бывший мэр брал взятки квартирами

В Дагестане бывшего мэра города Каспийска обвиняют во взяточничестве. Чиновник получил несколько квартир за одобрение на ввод в эксплуатацию жилого дома, построенного с нарушениями.

Как сообщили в Следственном комитете, экс-глава Каспийска Борис Гонцов в период с апреля по май 2023 года получил взятку в виде пяти квартир от директора коммерческой организации. Взятка полагалась за выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома. По данным ведомства, строительство было завершено с нарушениями.

Отмечается, что Гонцов действовал в сговоре с начальником отдела муниципального контроля городской администрации. Общая рыночная стоимость полученной мэром недвижимости превышает 18 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). «В настоящее время следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы и установление всех обстоятельств совершенного преступления», – говорится в сообщении СКР.

Махачкала, Зоя Осколкова

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