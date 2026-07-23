В Черном море атакован следовавший из России турецкий сухогруз с углем

В Черном море атаке беспилотника подвергся турецкий сухогруз Mv Reyhan Sarı, который шел из российского порта Тамань в турецкий Трабзон с грузом угля. В результате атаки погиб один член экипажа, еще три моряка ранены. Об этом сообщает турецкая газета Sabah.
По данным издания, дрон атаковал сухогруз, приписанный к порту Стамбула, в международных водах у побережья Самсуна.
Погибший был работником машинного отделения.
Сухогруз получил повреждения, но смог своим ходом дойти до Трабзона. Троих пострадавших моряков госпитализировали.
Анкара, Наталья Петрова
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