В Черном море атакован следовавший из России турецкий сухогруз с углем

В Черном море атаке беспилотника подвергся турецкий сухогруз Mv Reyhan Sarı, который шел из российского порта Тамань в турецкий Трабзон с грузом угля. В результате атаки погиб один член экипажа, еще три моряка ранены. Об этом сообщает турецкая газета Sabah.

По данным издания, дрон атаковал сухогруз, приписанный к порту Стамбула, в международных водах у побережья Самсуна.

Погибший был работником машинного отделения.

Сухогруз получил повреждения, но смог своим ходом дойти до Трабзона. Троих пострадавших моряков госпитализировали.

Анкара, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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