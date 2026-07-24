В Кирове госпитализированы 12 пострадавших после ракетной атаки ВСУ

В больницы Кирова госпитализированы 12 пострадавших в результате атаки вооруженных формирований на промышленное предприятие. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. По ее словам, еще 14 получили помощь амбулаторно.

«По оперативным данным, в больницы Кирова госпитализированы 12 пострадавших при атаке укронацистов. 14 пострадавших при атаке получили медицинскую помощь амбулаторно», – цитирует его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что при ракетном ударе ВСУ по промышленному предприятию в Кирове погибли шесть человек, еще 26 пострадали.

Киров, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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