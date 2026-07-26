На регионами России сбили 133 украинских дрона за ночь

Подразделения противоздушной обороны с 20:00 субботы до 8:00 воскресенья уничтожили 133 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами и Черным морем. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Дроны были ликвидированы в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской областях, Московском регионе, Краснодарском крае и Крыму.

В Краснодарском крае обломки беспилотника повредили частный дом в станице Раевской под Новороссийском, сообщает региональный оперштаб. Возник пожар, который быстро потушили. Никто из людей не пострадал.

Москва, Наталья Петрова