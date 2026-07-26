В Махачкале трое детей насмерть отравились бытовым газом

В Махачкале возбуждено уголовное дело после гибели троих малолетних детей от отравления бытовым газом. Об этом сообщило управление СК России по Дагестану.

По версии следствия, вечером 25 июля в одном из домов на Бугленской улице трое детей, оставшись без присмотра взрослых, открыли газовый кран и получили острое отравление, от которого скончались. В ведомстве отметили, что кран находился в доступном для детей месте.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

В настоящее время проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Махачкала, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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