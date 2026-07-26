Автобус с туристами опрокинулся в Ярославской области – 8 пострадавших

В Ярославской области экскурсионный автобус вылетел в кювет и опрокинулся. В результате аварии пострадали восемь человек, в том числе двое детей. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев в своем Max-канале.
ДТП произошло в четыре часа утра на трассе Тутаев – Шопша в районе Курбского сельского поселения. Водитель автобуса Mercedes-Benz не справился с управлением. В салоне находились 19 человек. Это жители Москвы и Московской области, которые ехали из столицы в Тутаев.
Пострадавшие доставлены в больницы. После осмотра и проведения всей необходимой диагностики пятерых взрослых и детей отпустили на амбулаторное лечение. Одну женщину госпитализировали, врачи оценивают ее состояние как стабильное.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.
По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), сообщил региональный главк СК России.
Ярославль, Наталья Петрова
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